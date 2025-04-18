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Общество

В меню школьных столовых в Рязани появились новые блюда

Алексей Самохин

Новые блюда появились в меню школьных столовых в Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дегустацию блюд для депутатов, сотрудников мэрии, родителей школьников представители предприятия «Детское питание» провели в школе № 71.

Участникам дегустации предложили оценить блюда с помощью специальных анкет.

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Кроме новых блюд, в меню вошли каша гречневая рассыпчатая, курица по-сицилийски, суп картофельный с фасолью на курином бульоне, блинчики с абрикосовой начинкой и блинчики со сгущённым молоком.

В меню школьных столовых в Рязани появились новые блюда Кроме новых блюд, в меню вошли каша гречневая рассыпчатая, курица по-сицилийски, суп картофельный с фасолью на курином бульоне, блинчики с абрикосовой начинкой и блинчики со сгущённым молоком.
В меню школьных столовых в Рязани появились новые блюда Кроме новых блюд, в меню вошли каша гречневая рассыпчатая, курица по-сицилийски, суп картофельный с фасолью на курином бульоне, блинчики с абрикосовой начинкой и блинчики со сгущённым молоком.
В меню школьных столовых в Рязани появились новые блюда Кроме новых блюд, в меню вошли каша гречневая рассыпчатая, курица по-сицилийски, суп картофельный с фасолью на курином бульоне, блинчики с абрикосовой начинкой и блинчики со сгущённым молоком.
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