В меню школьных столовых в Рязани появились новые блюда

Новые блюда появились в меню школьных столовых в Рязани, сообщает пресс-служба городской администрации.

Дегустацию блюд для депутатов, сотрудников мэрии, родителей школьников представители предприятия «Детское питание» провели в школе № 71.

Участникам дегустации предложили оценить блюда с помощью специальных анкет.

Реклама

Кроме новых блюд, в меню вошли каша гречневая рассыпчатая, курица по-сицилийски, суп картофельный с фасолью на курином бульоне, блинчики с абрикосовой начинкой и блинчики со сгущённым молоком.