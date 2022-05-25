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Среда, 25 мая, 2022

В медицинской ярмарке вакансий в Рязани участвовали представители 49 лечебных учреждений

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7info
7info

В медицинской ярмарке вакансий в Рязани участвовали представители 49 лечебных учреждений

Медицинские организации Рязанской области и ближнего Подмосковья приняли участие в весенней Ярмарке вакансий, которая традиционно прошла в стенах Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. 

О возможностях трудоустройства для будущих выпускников РязГМУ рассказали представители 49 лечебных учреждений.

Ярмарка вакансий в РязГМУ проходит ежегодно, она призвана способствовать решению кадровых проблем в учреждениях здравоохранения. В настоящее время в регионе имеется потребность в 350 специалистах с высшим медицинским образованием.

Наиболее востребованные специальности: врачи-терапевты участковые, врачи – педиатры участковые, врачи – психиатры, врачи – офтальмологи, врачи – оториноларингологи, врачи скорой медицинской помощи, врачи-рентгенологи.

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