Вторник, 13 февраля, 2024

В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме в Касимове

Автор: 7info

Опубликовано

Телеграм-канал ГУ МЧС России по Рязанской области сообщил подробности тушения многоквартирного жилого дома в посёлке Фабрика в Касимове.

По предварительным данным, пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при приготовлении пищи.

Сообщение о возгорании поступило 13 февраля в 11.21. Деревянный дом, в котором насчитывается 16 квартир, общей площадью в 500 квадратных метров, оказался под угрозой. Оперативно к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 11.35 пожар был локализован, в 11.38 ликвидировано открытое горение.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Огонь удалось остановить 12 пожарным.

Хозяйка квартиры 1946 года рождения госпитализирована.

В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме в Касимове
В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме в Касимове
В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме в Касимове

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