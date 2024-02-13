В МЧС сообщили подробности пожара в жилом доме в Касимове

Телеграм-канал ГУ МЧС России по Рязанской области сообщил подробности тушения многоквартирного жилого дома в посёлке Фабрика в Касимове.

По предварительным данным, пожар возник из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при приготовлении пищи.

Сообщение о возгорании поступило 13 февраля в 11.21. Деревянный дом, в котором насчитывается 16 квартир, общей площадью в 500 квадратных метров, оказался под угрозой. Оперативно к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 11.35 пожар был локализован, в 11.38 ликвидировано открытое горение.

Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Огонь удалось остановить 12 пожарным.

Хозяйка квартиры 1946 года рождения госпитализирована.