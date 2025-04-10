В МЧС сообщили подробности крупного пожара на улице Быстрецкой в Рязани

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности крупного пожара на улице Быстрецкой в Рязани.

Вечером в среду, 9 апреля, в соцсетях сообщалось о пожаре в частном доме. Очевидцы выложили фото и видео момента пожара.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в одноэтажном нежилом доме поступило в 22:11. На место происшествия выезжали 5 единиц спецтехники, 20 человек.

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В 22:47 пожар локализован, в 23:09 ликвидация горения.

Люди во время происшествия не пострадали. Причину пожара установят специалисты.