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Татьяна Проводина

В МЧС рассказали о правилах безопасности в лодке

В МЧС рассказали о правилах безопасности в лодке.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало общие правила пользования маломерным судном.

  1. Перед выходом в плавание нужно проверить исправность лодки, наличие оборудования и спасательных средств.
  2. Пассажиров необходимо проинструктировать по правилам поведения на судне и обеспечить их безопасность на нём.
  3. По сигналу госинспектора по маломерным судам нужно останавливаться и предоставлять документы для проверки.
  4. Плавать разрешено при таких метеоусловиях и на таком удалении от берега, которые установлены для данного судна и указаны в судовом билете.
  5. В тёмное время суток при стоянке на якоре и на ходу на лодке следует поднимать белый круговой огонь.
  6. Не разрешается заходить на пляжи, купальни и другие места массового отдыха на водоёмах.

Маломерное судно нельзя эксплуатировать:

  • если оно не зарегистрировано и не имеет бортовых номеров; переоборудовано без разрешения; нарушены правила загрузки, нормы вместимости пассажиров; в нетрезвом состоянии;
  • в закрытых для плавания районах и в зоне действия знака «Движение маломерных плавсредств запрещено»;
  • нельзя маневрировать и останавливать судно вблизи регистровых судов, останавливаться и становиться на якорь под мостами и у плавучих навигационных знаков;
  • не разрешается перевозить детей без умеющих плавать взрослых;
  • нельзя сбрасывать что-либо за борт;
  • недопустимо устанавливать мотор на гребную лодку, если это не предусмотрено конструкцией судна;
  • нельзя использовать судно для противоправных действий;
  • не разрешается во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в полный рост, раскачивать судно и купаться с него;
  • нельзя пересекать судовой ход в условиях ограниченной видимости и ночью.
В МЧС рассказали о правилах безопасности в лодке

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