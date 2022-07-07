В МЧС рассказали о правилах безопасности в лодке.

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало общие правила пользования маломерным судном.

Перед выходом в плавание нужно проверить исправность лодки, наличие оборудования и спасательных средств. Пассажиров необходимо проинструктировать по правилам поведения на судне и обеспечить их безопасность на нём. По сигналу госинспектора по маломерным судам нужно останавливаться и предоставлять документы для проверки. Плавать разрешено при таких метеоусловиях и на таком удалении от берега, которые установлены для данного судна и указаны в судовом билете. В тёмное время суток при стоянке на якоре и на ходу на лодке следует поднимать белый круговой огонь. Не разрешается заходить на пляжи, купальни и другие места массового отдыха на водоёмах.

Маломерное судно нельзя эксплуатировать: