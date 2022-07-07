В МЧС рассказали о правилах безопасности в лодке.
ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало общие правила пользования маломерным судном.
- Перед выходом в плавание нужно проверить исправность лодки, наличие оборудования и спасательных средств.
- Пассажиров необходимо проинструктировать по правилам поведения на судне и обеспечить их безопасность на нём.
- По сигналу госинспектора по маломерным судам нужно останавливаться и предоставлять документы для проверки.
- Плавать разрешено при таких метеоусловиях и на таком удалении от берега, которые установлены для данного судна и указаны в судовом билете.
- В тёмное время суток при стоянке на якоре и на ходу на лодке следует поднимать белый круговой огонь.
- Не разрешается заходить на пляжи, купальни и другие места массового отдыха на водоёмах.
Маломерное судно нельзя эксплуатировать:
- если оно не зарегистрировано и не имеет бортовых номеров; переоборудовано без разрешения; нарушены правила загрузки, нормы вместимости пассажиров; в нетрезвом состоянии;
- в закрытых для плавания районах и в зоне действия знака «Движение маломерных плавсредств запрещено»;
- нельзя маневрировать и останавливать судно вблизи регистровых судов, останавливаться и становиться на якорь под мостами и у плавучих навигационных знаков;
- не разрешается перевозить детей без умеющих плавать взрослых;
- нельзя сбрасывать что-либо за борт;
- недопустимо устанавливать мотор на гребную лодку, если это не предусмотрено конструкцией судна;
- нельзя использовать судно для противоправных действий;
- не разрешается во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в полный рост, раскачивать судно и купаться с него;
- нельзя пересекать судовой ход в условиях ограниченной видимости и ночью.