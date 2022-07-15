В МЧС раскрыли число утонувших в РФ с начала купального сезона

С начала купального сезона в России утонули 620 человек, причем каждый пятый погибший — несовершеннолетний, сообщили «Известиям» в МЧС России.
В официальных местах для купания погибли 15 человек или только 2,4% от общего числа жертв, следует из данных МЧС.
Трагедии случаются в несакционированных местах для купания, потому что там нет постоянного наблюдения со стороны спасательных служб, рассказал «Известичм» эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин.
Одним из факторов опасности купания в таких местах может быть сильное течение, в том числе подводное, заметил Александр Старостин.
В 2022 году число утонувших к середине лета на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда утонуло 856 человек к середине июля и 995 — за все лето.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий».