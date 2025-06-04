В МЧС опровергли информацию о пожаре на ферме в Мурмино, загорелся мусор. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Вечером 4 июня в соцсетях появилась информация, что в Мурмино загорелась ферма. В МЧС сообщили, что горит мусор, а не здание.

В 20:07 стало известно о загорании мусора в поселке Мурмино. На место происшествия выехали 2 единицы техники и 5 человек.