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В массовом ДТП в Шиловском районе погиб гендиректор предприятия «Казачий хлеб» Дмитрий Богатов

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В массовом ДТП, которое днём 25 января произошло на трассе М5 в Рязани, погиб гендиректор хлебопекарного предприятия «Казачий хлеб» Дмитрий Богатов. Некролог опубликован на сайте регионального Министерства сельского хозяйства.

Жизнь Богатова оборвалась в 43 года. В ООО «Казачий хлеб» он работал 14 лет, из них четыре года — гендиректором. Под его руководством предприятие стало одним из передовых производителей хлебобулочных изделий, постоянным участником выставок, районных и областных праздников, посвящённых Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, фестивалей «Праздник урожая – Спожинки».За достигнутые успехи Дмитрий Викторович не раз награждался областными и районными почётными грамотами и дипломами. Занимался общественно-политическими делами, был депутатом Казачинского сельского поселения:

— Богатов Дмитрий был перспективно мыслящим, инициативным руководителем, способным сплотить коллектив и нацелить на достижение поставленных задач, — пишут о нём коллеги.

Напомним, трагедия произошла в четверг, 25 января, в 11.30 на 285-м километре федеральной автодороги. По предварительной информации, 43-летний житель Шацкого района за рулём «ТагАЗ» столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом, за рулём которого находился 38-летний житель республики Беларусь, и с автомобилем «ГАЗель», которым управлял 48-летний житель Ульяновска. В итоге водитель «ТагАЗ» от полученных травм скончался на месте.

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