Пятница, 6 сентября, 2024

В массовом ДТП в Рязанской области пострадала женщина и дети

Автор: 7info7

Опубликовано

фото Telegram-канала Госавтоинспекция Рязанской области

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

В области также зарегистрировано 32 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Самое серьезное ДТП произошло 5 сентября около 19:00 на 327-ом километре федеральной автодороги М5 «Урал» в Путятинском районе.

24-летний житель города Сасово, управляя автомобилем ВАЗ, совершил столкновение с автомобилем «Киа Оптима», с грузовым автомобилем «Скания» с полуприцепом «Алим» и с автомобилем «Лада Калина». В результате происшествия пассажиры автомобиля ВАЗ-21-летняя жительница города Сасово и двое детей в возрасте 3-х и 5-ти лет с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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