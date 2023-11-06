В массовом ДТП в Кашире серьёзно пострадали депутат с сыном из Рязанской области

В массовом ДТП с фурой недалеко от подмосковной Каширы серьёзно пострадали депутат из Рязанской области Галина Бокарева и её сын. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

Бокарева — депутат из Милославского района. Вместе с 11-летним сыном она находится в крайне тяжёлом состоянии в ступинской больнице. В публикации говорится, что у неё самые тяжёлые травмы — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы рёбер и правого бёдра.

Кроме семьи из Рязанской области, пострадали ещё пять человек. Известно об одной погибшей женщине.

Авария произошла во втором часу дня 6 ноября на 14-м км трассы Р-22 «Каспий». Водитель Renault не справился с управление, выехал на встречку и «собрал» три машины, среди которых был грузовик.