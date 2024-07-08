Понедельник, 8 июля, 2024

В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

В Рязанском районе произошла массовая авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

ДТП случилось 7 июля, примерно в 16:30, на 10-ом километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское». Столкнулись автомобили «Иксид», «Хонда», «Ниссан», «Лифан», «Тойота» и «Фольксваген».

Пострадали 57-летний водитель автомобиля «Фольксваген» и два его пассажира: 22-летний молодой человек и 21-летняя девушка. Они обращались за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей
В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей
В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей
В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей
В массовой аварии в Рязанском районе столкнулись шесть автомобилей

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