В марте в Рязани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе

Превышение концентрации формальдегида в воздухе обнаружили в марте в Рязани. Об этом проинформировала пресс-служба Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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За месяц было проведено 2,6 тысяч проб воздуха. Исследования проводились по 9 компонентам. Превышения по диоксиду серы, оксиду углерода, оксиду азота, сероуглероду, сероводороду и фенолу не зафиксировано.

Наибольшее загрязнение воздуха формальдегидом выявили в посёлке Строитель. Также специалисты называют посёлок Сысоево: там была превышена концентрация диоксида азота.