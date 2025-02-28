Март в «Марко Молл» — это девять разноплановых мероприятий, которые созданы специально для разной аудитории: от семей с детьми и любителей породистых животных до представителей строительной индустрии.

Открывает весну в «Марко Молл» широкая Масленица. Традиционные блины с ароматным чаем, масленичные русские забавы, выступление рязанских коллективов и большая игровая программа — каждый унесёт с собой частицу веселого народного праздника.

«Ух ты! Масленица!». 1 марта, начало: 14:30.

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Для любителей породистых животных в мартовской афише «Марко Молл» две выставки, которые обязательно стоит посетить с детьми.

Выставка собак «Содружество» соберёт на площадке центра собак разных пород. Гости смогут увидеть биглей, сиба-ину, среднеазиатских овчарок, французских бульдогов, американских стаффордширских терьеров. Здесь же можно не только увидеть лучших представителей пород, оценить их экстерьер, но и договориться с заводчиками о приобретении щенка понравившейся породы, а также узнать из первоисточника все особенности породы и тонкости воспитания щенка.

Выставка собак «Содружество», 1 марта с 11:00–17:00. Помещение у входа №1.

Сражаться за чемпионские титулы International Cats Union в «Марко Молл» соберутся представители более тридцати породистых кошек из Санкт-Петербурга, Тулы, Нижнего Новгорода, Москвы, Рязани и Подмосковья. На 9 выставочных рингах и на кошачьем «Конгрессе чемпионов» судьи будут оценивать экстерьер усатых-полосатых. Среди редких породистых участников форума — тонкинские кошки.

На выставке в «Марко Молл» можно купить у заводчиков здорового и привитого котёнка, который обязательно станет любимчиком семьи.

Выставка кошек «Veni, vidi, vici», 8 и 9 марта, с 10:30 до 18:00. Вход платный. Детский билет — 100₽, взрослый — 200₽.

8 марта в «Марко Молл» будут поздравлять нежных и любимых — представительниц прекрасной половины человечества. ТРЦ приготовил много подарков, которые сделают этот день ярким и особенным. Стилисты и визажисты создадут красивые и актуальные образы, а за праздничную атмосферу будет отвечать музыканты кавер-группы «Неон».

«Сияние весны», 8 марта, 14:00.

Традиционные и любимые маленькими гостями детские субботы стартуют в «Марко Молл» с 15 марта увлекательным приключением по мотивам мультипликационной истории «Маша и Медведь». В программе встреча с любимыми персонажами, творческий мастер-класс и весёлая бумажная дискотека.

Начало: 14:30. Вход свободный. 0+.

22 марта — сказочная история «Русалочка». Маленьким гостям предстоит совершить настоящий подвиг — спасти праздник в подводном мире и вернуть Ариэль её прекрасный голос. А ещё дети освоят искусство создания картин из песка и станут свидетелями захватывающих крио-шоу.

Начало: 14:30. Вход свободный. 0+.

29 марта детская площадка «Марко Молл» перенесёт маленьких гостей в доисторические времена, когда планету населяли динозавры. Это увлекательное путешествие включает в себя интеллектуальный турнир и яркое мыльное шоу в финале.

«В поисках динозавров», начало: 14:30. Вход свободный. 0+.

Все лучшее из строительной отрасли будет представлено 28 и 29 марта в «Марко Молл» на региональной выставке RznBuild «Рязань — город будущего». В десяти выставочных разделах представлена вся строительная индустрия «под ключ»: от встреч с застройщиками и производителями строительных материалов до готовых проектных решений.

RznBuild «Рязань — город будущего», с 11:00 до 20:00. Вход свободный.

А для любителей аутентичных изделий до 16 марта в «Марко Молл» работает выставка товаров из Индии.

Текстиль и ковры, украшения из натуральных камней, благовония и специи, кожаные изделия и натуральная косметика — в «Марко Молл» можно найти всё, чем богата эта южно-азиатская страна.

Выставка товаров из Индии, с 10:00 до 19:00.