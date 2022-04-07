В марте в Рязанской области родились Платон и Аврора

Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало самые популярные и редкие имена, которые рязанцы давали своим детям в марте.
Чаще всего мальчиков называли: Максим, Артём, Михаил, Дмитрий, Иван, Александр, Кирилл, Андрей, Егор, Даниил.
Популярными именами девочек стали: Анна, Виктория, София, Мария, Варвара, Ксения, Полина, Валерия, Ева, Екатерина.
Среди редких, непопулярных в марте имён оказались: Мирон, Платон, Елисей, Василий, Святослав, Герман, Назар, Аким, Яков; Ангелина, Злата, Ярослава, Дарина, Стефания, Агата, Таисия, Диана, Аврора.