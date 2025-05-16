В «Марко Молл» пройдёт первый VR-турнир по Warpoint с призовым фондом 50 тысяч рублей

30 мая рязанский ТРЦ «Марко Молл» проводит первый в городе батл в виртуальной реальности. Призовой фонд для команд-победителей — 50 тысяч рублей.

Экипировка для команд-соперников, соревнующихся в меткости, тактике ведения боя и скорости реакции — контроллеры и шлем виртуальной реальности для полного погружения в игру.

Warpoint в «Марко Молл» — турнир командный. Участникам необходимо собрать команды из четырёх человек, придумать название, выбрать капитана и зарегистрироваться на турнир по номеру: +79290681500 (позвонить или оставить сообщение в WhatsApp).

Реклама

С правилами турнира можно ознакомиться по ссылке.

Тройка команд-победителей разделят призовой фонд турнира:

За 1 место — 25 000 рублей, за 2 место — 15 000 рублей, «бронзовые» призеры унесут с собой 10 000 рублей.

VR-турнир в «Марко Молл», 30 мая, начало —11:00. Возрастное ограничение: 6+.

А в ближайшую пятницу, 16 мая, в «Марко Молл» начнет работать трехдневная выставка работ учеников международной школы рисования Grafika (16+).

Это не просто экспозиция — это возможность приобрести понравившуюся картину в свою домашнюю галерею, тем более выбор представленных на выставке направлений будет большой: от масляной живописи, акварели и акрила, до текстурных картин. Художники Grafika в экспозиции «Марко Молл» представят десятки работ в 18 техниках.

Торжественное открытие экспозиции пройдет в «Марко Молл» 17 мая в 14:00. Гости смогут поучаствовать в тематической викторине с призами и сделать красивые фото в художественном пространстве галереи, а также попробуют угощения на фуршете.

Выставка картин художников школы Grafika будет работать в «Марко Молл» 16-18 мая, время работы: с 10:00 до 20:00.

Вход свободный.

И еще одна новая выставка в «Марка Молл», открывшаяся в ТРЦ.

Интерактивная экспозиция «Динозавры морских глубин» — это возможность из века XXI перенестись на миллионы лет назад и увидеть доисторических гигантов, обитавших в океанах планеты в доисторические времена. Возраст самого древнего прототипа выставочного «ужасного ящера» —100 миллионов лет, длина самого крупного — 15 метров. На выставке в «Марко Молл» будут десятки роботизированных моделей, передающих движения обитателей мезозойской эры. А познавательный рассказ о каждом можно будет услышать от ученого-зоолога и популярного телеведущего Николая Дроздова: бесплатный аудиогид с его голосом будет сопровождать гостей выставки.

Интерактивная выставка «Динозавры морских глубин» (0+) работает в «Марко Молл» до 14 сентября. Время: с 10:00 до 22:00, вход №2. Возрастное ограничение: 0+.

Вход платный. Стоимость билетов в будние дни:

Льготный (дети до 15 лет включительно, студенты, пенсионеры) — 500 рублей;

Взрослый (от 16 лет) — 600 рублей;

Семейный (2 взрослых + 1 ребенок, 1 взрослый + 2 ребенка) – 1300 руб.

В выходные дни:

Взрослый (от 16 лет) – 700 рублей;

Льготный – 600 рублей;

Семейный (2 взрослых+ребенок, 1 взрослый +2 ребенка) – 1500 рублей.