В майские праздники в Рязани ожидается увеличение нагрузки на коммунальные сети

В период майских праздников ресурсоснабжающие организации переходят на усиленный режим работы. Это связано с тем, что в это время нагрузка на коммунальные сети увеличивается.

Для обеспечения бесперебойного функционирования объектов и оперативного устранения возможных внештатных ситуаций организовано дежурство инженерно-технического персонала и аварийных бригад. Специалисты проверили готовность техники, подготовили необходимые инструменты, оборудование и запас материалов.

Так, на предприятии МП «Водоканал города Рязани» организована усиленная работа всех служб для обеспечения бесперебойного водоснабжения и водоотведения, а также повышения антитеррористической защищённости и пожарной безопасности. Назначены дежурные по всем участкам водопровода и канализации в каждом районе города.

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Дежурят инженерные и ремонтные службы, а также специалисты по безопасности, энергетике, автоматики, снабжению и диспетчеризации. 18 сотрудников обеспечивают непрерывную работу на предприятии в праздничные дни.

Для оперативного реагирования на возможные аварии и поломки ежедневно задействуются различные единицы техники, включая: грузовики, экскаваторы, крановые установки, автоподъёмники, тракторы, автомобили со спецоборудованием. Количество используемой техники варьируется от 16 до 20 единиц в день.

На МУП «РМПТС» сформированы бригады, оснащенные специализированной техникой и готовые оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации. Сформированы две оперативно-выездные бригады, в состав которых входят 11 человек, а также шесть восстановительных бригад, в составе 24 специалистов. В распоряжении бригад имеется специализированная техника: Газели, экскаваторы, автокран, АРТК, самосвал, трактор МТЗ для откачки.

В случае возникновения проблем жителям города Рязани рекомендуется обращаться:

— в управляющие компании;

— в Управление энергетики и ЖКХ по телефону: 25-48-69;

— в Центральную диспетчерскую службу РМПТС: 55-05-85;

— в Водоканал: 20-31-95.