В майские праздники будут работать 60 офисов ВТБ

ВТБ установил график работы офисов обслуживания клиентов с 1 по 9 мая. В выходные и праздничные дни будут работать около 60 дежурных точек продаж по всей стране. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в ВТБ Онлайн.

1 и 9 мая дежурные офисы будут открыты для обслуживания клиентов-физических лиц.

2 — 7 мая – офисы будут работать в стандартном режиме.

8 мая – режим работы дежурных офисов будет сокращен на 1 час от графика.

«На сегодняшний день в наших офисах ежедневно обслуживается около 100 тыс. клиентов. Сеть отделений ВТБ работает в привычном режиме, предоставляя качественное и максимально комфортное обслуживание, в том числе, и в праздники. При этом воспользоваться значительным числом наших продуктов и услуг во время предстоящих длинных выходных наши клиенты смогут дистанционно», – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети, вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Пользователям ВТБ Онлайн будут доступны все операции по вкладам, накопительным счетам и кредитным продуктам, включая списание платежей и заявления на досрочное погашение кредитов. Переводы через Систему быстрых платежей, а также между своими счетами, внутри ВТБ или клиентам других банков с карты на карту будут осуществляться в стандартном режиме.

Режим работы и список дежурных отделений размещен на сайте ВТБ.