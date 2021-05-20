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Пятница, 21 мая, 2021
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В Магадане 23-летний мужчина избивал маленького пасынка

Елена Лобанова
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
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В Магадане возбудили уголовное дело против 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Следователи установили, что с февраля по апрель 2021 года мужчина систематически избивал ребенка сожительницы. Мальчик родился только в декабре 2020 года. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Мужчину арестовали. 

Следователи не исключают и возбуждения дела в отношении матери ребенка из-за ее бездействия. В настоящее время мальчика изъяли из семьи. Ребенка положили на лечение в больницу. Его здоровью ничего не угрожает. 

Расследование уголовного дела продолжается.

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