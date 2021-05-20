В Магадане 23-летний мужчина избивал маленького пасынка

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В Магадане возбудили уголовное дело против 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в избиении маленького ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи установили, что с февраля по апрель 2021 года мужчина систематически избивал ребенка сожительницы. Мальчик родился только в декабре 2020 года.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего). Мужчину арестовали.

Следователи не исключают и возбуждения дела в отношении матери ребенка из-за ее бездействия. В настоящее время мальчика изъяли из семьи. Ребенка положили на лечение в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела продолжается.