В «М5 Молл» открывается индийская выставка-продажа

2 апреля в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» начнет работу выставка-продажа товаров из Индии. Здесь будут представлены несколько тысяч изделий для ценителей продукции этой страны.

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Индийская косметика для лица и волос всегда была лидером продаж среди тех, кто привык читать этикетки, не приемлет искусственных добавок и грамотно тратит семейный бюджет. На молловской выставке будет представлена большая линейка уходовой продукции с исключительно натуральными ингредиентами в зубных пастах, кремах, шампунях, бальзамах для волос, косметических и ароматических маслах.

Разнообразный выбор будет и среди одежды, аксессуаров и домашнего текстиля. Ковры и покрывала, тюль, постельное белье и одежда из хлопка, а также изделия из натуральной кожи–все это можно будет выбрать на новой выставке. Если в шорт-листе весенне-летних покупок отмечены аксессуары, например, сумки, палантины и платки, то на выставке в «М5 Молл» их можно приобрести по выгодной цене.

Самая яркая часть молловской выставки — это индийские украшения. Серьги, кольца, подвески, браслеты и бусы из натуральных камней, выполненные индийскими мастерами, снискали любовь у покупательниц во всем мире. Украшения — одна из самых популярных рекомендаций по шопингу для путешественников в различных путеводителях по Индии.

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Индийская выставка будет работать, со 2 апреля по 15 мая. Место проведения: помещение напротив магазина «Планета Одежда Обувь», вход №4. Время работы: с 10:00 до 20:00. ВХОД СВОБОДНЫЙ.