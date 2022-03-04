В «М5 Молл» открылись несколько новых магазинов

В рязанском «М5 Молл» в конце февраля-начале марта открылись три магазина в сегментах «одежда», «подарки» и «товары для дома».

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В магазине Miss J`adore представлен ассортимент одежды и аксессуаров для женщин. Здесь помогут создать образ «от и до» для особых случае и официальных мероприятий. Вечерние и коктейльные платья, а также акценты к образу — клатчи, бижутерия и пояса — здесь все продумано до мелочей. Кроме того, в линейке представлен и спорт-шик, который давно стал неотъемлемой частью уличной моды. Магазин Miss J`adore расположен в галерее у входа №1 рядом с магазином «Читай город».

Ассортимент молловского магазина «Люкс» — это мужская и женская одежда из России, Германии, Италии, Турции и Китая. Разнообразна женская линейка «Люкса»: от драповых пальто до изящных блуз, от классического и делового стилей до кэжуал и стритстайла. Для мужчин можно выбрать весенние курки в классическом и спортивном стилях, трикотажные джемперы, поло, классические рубашки и брюки, в том числе из модного в этом сезоне денима. Магазин «Люкс» расположен в галерее у входа №4, в помещении между магазинами «Планета Одежда Обувь» и «Ювелир 62».

Создавать и поддерживать в доме уют рязанцы смогут благодаря появлению нового молловского магазина «Полная чаша». Широкий выбор стеклянной, хрустальной и керамической посуды, домашнего текстиля, предметов сервировки, повседневных хозяйственных товаров, а также подарков для дома на все случаи жизни — это только малая часть того, что можно приобрести в новом магазине «М5 Молл». «Полная чаша» расположена в галерее у входа №1.

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И еще немного о подарках. В «М5 Молл» продолжает работать выставка-ярмарка работ рязанских мастеров. В экспозиции представлены изделия в различных техниках, которые могут стать хорошими подарками к предстоящему Женскому дню и не только: куклы, вышитые сумочки, бижутерия из смолы, исторические миниатюры из олова, сладкие букеты и множество других нестандартных изделий, созданных вручную. Ярмарка работает ежедневно с 11:00 до 21:00 и расположена в помещение у входа №6, напротив магазина «Аскона».