В «М5 Молл» откроется волшебный мир пушкинского «Лукоморья»

С 9 июля в рязанском торгово-развлекательном центре «М5 Молл» начнет работать выставка движущихся и говорящих восковых фигур «Лукоморье». Более 20 экспонатов из воска и папье-маше — герои произведений Александра Сергеевича Пушкина, созданные мастерами из Санкт-Петербурга.

Кот ученый и Баба-Яга, Кощей Бессмертный и Русалка, Золотая рыбка, персонажи из «Петушка», сказок о царе Салтане и поповском работнике Балде, герои удивительной по слогу и сюжету поэмы «Руслан и Людмила». Отдельное место среди экспонатов отведено самому автору и его окружению: фигура великого русского классика соседствует с «подругой дней моих суровых», любимой няней Ариной Родионовной и восковым Дантесом, сыгравшим роковую роль в жизни поэта. Все фигуры способны не только поразить внешним сходством, но и умением вести диалоги между собой, а также произносить собственные реплики из произведений, героями которых сделал их пушкинский гений.

Над созданием молловской экспозиции трудились более 200 мастеров: костюмеры, дизайнеры, постижёры, декораторы, программисты. Работа над некоторыми фигурами длилась до полугода и дольше: чтобы «оживить» экспонат, нужно учитывать анатомические особенности тела, придать натуральность глазам, ресницам, цвету кожи и структуре волос — очень сложная и кропотливая работа.

Помимо прогулки по волшебному миру пушкинских сказок, на молловской выставке можно поймать на удочку свою золотую рыбку и загадать желание, посмотреть мультфильмы, созданные по пушкинским произведениям, и собрать гигантские сказочные пазлы, а также сфотографироваться с любимыми пушкинскими героями.

Экспозиция «Лукоморье» размещена рядом с кинокомплексом «Пять звезд». Вход №1. Время работы: с 10:00 до 20:00.