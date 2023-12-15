В «М5 Молл» готовится к открытию обновленное пространство фудкорта

В субботу, 16 декабря, в рамках реконцепции рязанского ТРЦ «М5 Молл» откроется обновленное пространство фудкорта, созданное по проекту архитектурного бюро Blank Architects. Зона фудкорта станет уникальным форматом для Рязани, аналогов которому на данный момент не представлено.

Работы по обновлению начались в «М5 Молл» в сентябре 2023 года и

проводились исключительно в ночное время. Такой график был выбран для того, чтобы не нарушать привычный ритм работы ТРЦ и не доставлять неудобств посетителям центра.

За четыре месяца строительства почти 2 тыс. кв. м в «М5 Молл» превратились в уютное пространство, где дизайн, цветовые решения и натуральные качественные материалы создают приятную и располагающую к отдыху атмосферу. Территория разделена на несколько зон, где можно с удовольствием провести время с детьми, встретиться с друзьями, деловыми партнерами, передохнуть от шопинга за чашечкой ароматного кофе или просто посмотреть новости или видео, не боясь при этом разрядить телефон: розеток для зарядки гаджетов здесь хватит всем.

В границах нового пространства «М5 Молл» разместилась сцена для праздничных мероприятий, «вырос» большой сад с экзотическими растениями, появился оазис с фонтаном под шестиметровым оливковым деревом. Увеличено и количество сидячих мест в разных форматах, от классики до лаунжа, с удобными столиками и комфортными диванами.

Освещение – важная часть проекта – представляет элементы теплого и приятного глазу свечения. Светильники, бра, торшеры в новой зоне «М5 Молл» созданы российскими и немецкими дизайнерами. Особую атмосферу придают пространству необычные ленты с цепями, которые украшают потолочные атриумы. В солнечные дни от металла будут отражаться лучи, а в вечернее время – свет от двухсот электрических ламп, которые освещают пространство.

Увидеть работу десятков профессионалов, создавших эту новую точку притяжения для Рязани, можно уже завтра.

Администрация торгово-развлекательного центра напоминает, что обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальной сети ВКонтакте и на канале в Telegram https://t.me/m5mallrzn, на сайте и в мобильном приложении.

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