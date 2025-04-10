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Фото: Окский заповедник
Экология, природа, животные

В луже на дороге в Рязанской области встретили бобра

Анастасия Мериакри

Жители села Орехово, расположенного на границе с Окским заповедником, встретили на дороге бобра, который сидел в луже с растерянным видом. Об этом сообщает Окский заповедник в своем телеграм-канале.

Бобров, бредущих посуху, возле села Орехово видели неоднократно. Вероятно, они идут с мелиоративной канавы, ресурсы которой весьма ограничены. Это сухопутное путешествие — самое длинное и самое опасное в жизни бобра, но если на пути не повстречаются хищники, то оно может завершиться вполне благополучно.

«Весна и осень — обычное время, когда бобры, которым уже исполнилось два года, покидают родительскую семью и отправляются во взрослую жизнь. Им предстоит найти себе место, где можно основать новое поселение, а также партнёра для создания крепкой бобровой семьи», — прокомментировала старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.

Успешнее всего расселение происходит весной, во время половодья. Бобры — отличные пловцы, но неважные ходоки. Однако если плыть некуда, приходится идти перепончатыми лапками, волоча за собой тяжёлый хвост.

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