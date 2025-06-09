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Новости России

В Луганске девушки попали в полицию за развратные танцы в центре города

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В полицию доставили жительниц Луганска, устроивших развратные танцы в центре города, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Видео с их участием опубликовали в соцсетях. На них три подруги в откровенных нарядах пляшут на автомобиле под громкую музыку с нецензурной лексикой.

«Когда ролики попали в Сеть, местные жители были в шоке», — говорится в публикации.

Многих возмутило подобное поведение девушек в непростое время.

В итоге задержанные где принесли извинения в отделении полиции.

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