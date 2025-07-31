В Лондоне найден мёртвым россиянин, три года ждавший политическое убежище

В столице Великобритании обнаружено тело 26-летнего Александра Фролова — гражданина России, приехавшего из Екатеринбурга. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, Фролов приехал в Великобританию в 2021 году по рабочей визе. Через год он подал прошение о предоставлении политического убежища и оставался в стране в ожидании решения.

В апреле 2025 года власти Великобритании отказали ему в предоставлении убежища. По словам знакомых, после этого у молодого человека началась тяжёлая депрессия, однако он не обращался за психологической помощью.

Несколько дней назад его тело обнаружили в Лондоне. По предварительным данным, Фролов покончил с собой. Незадолго до трагедии его видели в компании друзей.