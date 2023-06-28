Среда, 28 июня, 2023
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В «литературных» местах Рязанщины разогнали интернет

Татьяна Проводина

МегаФон расширил зону покрытия LTE ещё почти в 60 населённых пунктах Рязанской области, где проживают в общей сложности более 20 тысяч человек. Покрытие LTE появилось также на участке Спас-Клепики – Касимов Егорьевского шоссе и на участке федеральной трассы М5 «Урал». При модернизации базовых станций используется диапазон частот до 1000 МГц. Он позволяет обеспечить максимально широкое покрытие стандарта 4G, что особенно важно для отдалённых населённых пунктов.

Оператор продолжает масштабный проект по модернизации базовых станций в Рязанской области. Весной инженеры переоборудовали объекты связи в 66 населённых пунктах, в июне – еще в 58 локациях. Среди них известные туристические направления, в том числе, так называемые «литературные» места.

Один из самых небанальных маршрутов пролегает в поселок городского типа Тума Клепиковского района. Именно здесь развивались события, описанные Александром Куприным в рассказе «Попрыгунья-стрекоза». Писатель жил поблизости в Ветчанах, а Тума была тогда большим торговым селом. Туристов может заинтересовать в этом поселке также старинная Троицкая церковь с уникальным двухъярусным иконостасом из белого мрамора.

Окрестности Тумы и Спас-Клепиков были излюбленными местами и писателя Константина Паустовского. Природа этих территорий описана в его рассказах «Мещерская сторона» и «Кордон 273».

Еще одна «литературная» локация находится в 25 км от Тумы – это город Спас-Клепики, где, как считают литературоведы, открылся талант юного Сергея Есенина. Сейчас в школе, где он учился, работает филиал музея – посетители могут даже посидеть за партой великого русского поэта и, конечно, сразу же поделиться впечатлениями со своими друзьями и подписчиками в мессенджерах и соцсетях.

«Надежный мобильный интернет – одно из условий комфортного путешествия. Мы делаем все, чтобы туристы чувствовали себя уверенно и всегда оставались на связи с близкими. Только в июне в результате модернизации оборудования улучшено покрытие LTE в деревнях и селах 24 районов области, в том числе Клепиковского, Шиловского, Ряжского, Александро-Невского, Касимовского, Скопинского и Сараевского, а также в городах Ряжск и Кораблино», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.

Кроме того, после модернизации оборудования покрытие LTE появилось в Екатериновке, Сергиевке, Харинском Ручейке Путятинского района.

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