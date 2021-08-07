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Суббота, 7 августа, 2021
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В Липецке задержали изнасиловавшего студентку мужчину

Елена Лобанова
В Липецке задержали изнасиловавшего студентку мужчину
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В Липецке задержали 37-летнего мужчину, который изнасиловал студентку. Он уже признал в содеянном. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло 28 июля 2021 года. Следователи считают, что подозреваемый напал на 21-летнюю девушку в районе площади Мира. Он затащил ее безлюдное место и изнасиловал. После похитил ее телефон и скрылся с места преступления. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Оперативники в короткие сроки задержали подозреваемого, а пострадавшая его опознала. Мужчина признался в содеянном. 

Расследование продолжается.

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