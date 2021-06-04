В Липецке отключат воду больше чем на десятке улиц

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В выходные в Липецке произойдет отключение воды на нескольких улицах, пишет портал «Город 48».

В субботу с десяти утра до пяти вечера холодной воды не будет у жителей домов номер 1а, 1б, 1е, 1ж, 1к, 1м по улице адмирала Макарова, в частном секторе улиц Рязанской, Черняховского, переулка Задонского.

С десяти утра до десяти вечера без холодной воды останутся дома номер 50, 52, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71 по улице Интернациональной, а также жители домов номер 13 и 15 по улице Гагарина и 70а, 72 ,78, 80, 82, 84 по улице Плеханова.

На улице Баумана в домах номер 307, 307а, 309, 311, 313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333а, 333б, 333в, 333/1, 333/2, 333/3 будет отсутствовать вода с десяти утра до десяти вечера.

В воскресенье холодную воду отключат с девяти утра до восьми вечера в доме номер семь по улице Айвазовского, в домах номер 5, 7, 11а по улице Папина. На участке улицы Доватора без воды будут жители домов 2, 2а/1, 4, 4а, 4/1, 6, 8, а также на улице Юных Натуралистов 5, 5/2, 9, 11, 11а, 13, 15.