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Суббота, 3 апреля, 2021
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В Липецке не подтверждаются слухи о скорой отставке директора лицея №44

Никита Брыкин

В приемной лицея №44 прокомментировали слухи о предстоящем увольнении директора учебного заведения Натальи Ельчаниновой, пишет портал «Город 48».

Ранее местные жители связывала возможный уход руководителя лицея с визитом губернатора Игоря Артамонова, в ходе которого ученики обратили внимание на проблемы со школьным питанием.

«После этой неприятной ситуации директор школы очень переживала, почувствовала себя плохо и ушла на больничный», –  сообщили в приемной лицея №44.

Председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова также опровергла информацию о скорой отставке Ельчаниновой.

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