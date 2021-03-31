В Липецке не подтверждаются слухи о скорой отставке директора лицея №44

В приемной лицея №44 прокомментировали слухи о предстоящем увольнении директора учебного заведения Натальи Ельчаниновой, пишет портал «Город 48».

Ранее местные жители связывала возможный уход руководителя лицея с визитом губернатора Игоря Артамонова, в ходе которого ученики обратили внимание на проблемы со школьным питанием.

«После этой неприятной ситуации директор школы очень переживала, почувствовала себя плохо и ушла на больничный», – сообщили в приемной лицея №44.

Председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова также опровергла информацию о скорой отставке Ельчаниновой.