В Липецке на пожаре погиб мужчина, который молил о помощи

Накануне ночью в Липецке произошел пожар в квартире дома №15 на улице Циолковского, пишет Город 48. Инцидент попал на видео.

На место происшествия прибыли пожарные, которым удалось спасти 20 человек. Однако, как стало известно, погиб мужчина.

По словам очевидцев, он кричал на весь двор, что горит входная дверь и он не может выбраться.

«Сегодня в полпятого утра начал на весь двор кричать мужчина: мол, пожар, помогите, не могу дышать, что горит входная дверь и он не может выбраться», – рассказал липчанин.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.