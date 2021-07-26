В Липецке горожанам выставили счета за отопление в июле

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Жители дома №5 по улице Ленина в Липецке получили счета за отопление в июле от ПАО «Квадра», пишет портал «Город 48».

По словам горожан, в платежке указано, что энергетики выполнили перерасчет.

«Лично мне выставили счет более чем на 400 рублей. Казалось бы, несущественная сумма. Но оснований для этого платежа не указано. Везде прочерки», – отметил житель дома.

В организации отметили, что основанием для выставления счетов стала проверка счетчиков. В итоге липчане получили перерасчет за тепловую энергию и теплоноситель за два предыдущих года.

Жильцы дома намерены обратиться в Государственную жилищную инспекцию для проверки законности счетов.