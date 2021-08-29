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Воскресенье, 29 августа, 2021
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В Липецке без холодной воды останутся жители пяти улиц

Никита Брыкин
В Липецке без холодной воды останутся жители пяти улиц

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Жителей Липецка предупредили об отключении холодной воды на пяти улицах города в воскресенье, пишет Город 48.

Сообщается, что без водоснабжения останутся жителей улицы Депутатской 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80. На этом участке и произошла утечка.

Также холодной воды не будет в домах 34, 36, 41 по улице Киевской и 1, 2, 3, 3а, 4 по улице Индустриальной.

Кроме того, отключение затронет липчан, проживающих на улице Космонавтов 14, 14/2, 16/1, 16а, 20а, 20/2, 20/3 и Гагарина 67/1.

Здесь специалисты будут также устранять утечку на водоводе. Воды на указанных участках не будет с десяти утра до десяти вечера.

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