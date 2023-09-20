В Липецкой области задержаны нелегальные банкиры

В Липецкой области сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ пресекли незаконную банковскую деятельность. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По версии силовиков, 5 мужчин и 3 женщины, не имевшие специального разрешения, осуществляли переводы и инкассацию денег в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях.

Для незаконной деятельности использовались счета организаций и индивидуальных предпринимателей. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, выявлено не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках.

Злоумышленники использовали методы конспирации оставаясь вне поле зрения правоохранителей. Незаконные операции на сумму 1,2 млрд рублей проводились с 2020 по 2023 год. Доход теневых банкиров превысил 168 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.