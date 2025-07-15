В Липецкой области при падении беспилотника пострадал человек

Беспилотный летательный аппарат упал в промышленной зоне Липецкой области, пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

В Добринском районе дрон упал рядом с частным жилым домом. По словам Артамонова, жертв и пострадавших нет. На месте работают глава района и оперативные службы.

В городе Елец беспилотник упал на территории промышленной зоны. В результате пострадал один человек.

Жизнь раненого человека вне опасности, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

По официальным данным министерства обороны России, беспилотники в Рязанской областью ночью не сбивались. Над Россией за ночь силы ПВО уничтожили 55 вражеских БПЛА самолётного типа.

Больше всего беспилотников — 32 — сбито в Белгородской области. В соседних с Рязанской областях также поражены объекты ВСУ: 12 БПЛА – в Воронежской области, 3 в Липецкой.

6 БПЛА сбили над акваторией Черного моря, по одному в Ростовской и Курской.