В Липецкой области остановилась колонна мятежников после сообщений о переговорах

Колонна мятежников из ЧВК «Вагнера» остановилась» в Липецкой области после сообщений о переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным.
Как отметил в телеграм-канале политолог Александр Семченко, подобная информация поступила ему с места событий.
Утром президент обратился к россиянам и заявил о попытке вооруженного мятежа в стране. Позднее вечером Лукашенко отметил, что ему удалось договориться с Евгением Пригожиным о прекращении движения колонн ЧВК «Вагнера» в Москву.