В Липецкой области исчезла 37-летняя женщина

В Усманском районе ведутся поиски 37-летней местной жительницы Людмилы Растрепиной, которая считается пропавшей без вести, пишет Город 48.

Сообщается, что проживающую на станции Дрязги липчанку в последний раз видели на железнодорожном вокзале 20 ноября.

Речь идет о женщине ростом 165 сантиметров, среднего телосложения. У пропавшей русые волосы. Исчезнувшая была в длинном зеленом пуховике и черных джинсах. На ногах у нее были черные сапоги.

При наличии информации о местонахождении женщины следует позвонить по телефонам: 02; (47472) 2-35-37, +7 920-501-49-09.