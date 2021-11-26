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Пятница, 26 ноября, 2021
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В Липецкой области исчезла 37-летняя женщина

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В Усманском районе ведутся поиски 37-летней местной жительницы Людмилы Растрепиной, которая считается пропавшей без вести, пишет Город 48.

Сообщается, что проживающую на станции Дрязги липчанку в последний раз видели на железнодорожном вокзале 20 ноября.

Речь идет о женщине ростом 165 сантиметров, среднего телосложения. У пропавшей русые волосы. Исчезнувшая была в длинном зеленом пуховике и черных джинсах. На ногах у нее были черные сапоги.

При наличии информации о местонахождении женщины следует позвонить по телефонам: 02; (47472) 2-35-37, +7 920-501-49-09.

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