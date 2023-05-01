В Липецке вызвали полицию и спасателей для мужчины, выглянувшего в окно в трусах

К дому №13 на улице Папина в Липецке вызвали полицию и спасателей из-за мужчины, который выглянув в окно в трусах, сообщил «Город 48».

Инцидент произошел накануне вечером. Проходившей мимо липчанке показалось, что горожанин может выпрыгнуть на улицу. Она решила проявить бдительность и вызвать оперативные службы.

«Сводить счеты с жизнью мужчина не планировал», – говорится в публикации.

В полиции выяснили, что находившаяся в квартире компания устроила застолье. Хозяину стало душно, и он высунулся наружу. Также липчанин хотел вытряхнуть покрывало.