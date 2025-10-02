В Липецке умер подросток, раненный полицейским во время ночной погони

В областной клинической больнице Липецка умер 16-летний подросток, которого ранил полицейский во время погони, пишет «Город 48» со ссылкой на региональный СК.
Инцидент произошел ночью 20 сентября. Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение ПДД водителем автомобиля, он проигнорировал требование об остановке.
Им оказался 16-летний подросток, который без ведома родителей передал управление 17-летнему знакомому без водительских прав.
В МВД уточнили, что сотрудник полиции вел огонь по колесам в соответствии с законом и после предупредительного выстрела в воздух.