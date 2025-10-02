Четверг, 2 октября, 2025
В Липецке умер подросток, раненный полицейским во время ночной погони

Никита Рязанцев

В областной клинической больнице Липецка умер 16-летний подросток, которого ранил полицейский во время погони, пишет «Город 48» со ссылкой на региональный СК.

Инцидент произошел ночью 20 сентября. Инспекторы ДПС зафиксировали нарушение ПДД водителем автомобиля, он проигнорировал требование об остановке.

«В ходе преследования с целью предотвращения правонарушения сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие, в результате пассажир автомобиля получил ранение», — отметили следователи.

Им оказался 16-летний подросток, который без ведома родителей передал управление 17-летнему знакомому без водительских прав.

В МВД уточнили, что сотрудник полиции вел огонь по колесам в соответствии с законом и после предупредительного выстрела в воздух.

