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Среда, 23 марта, 2022

В Липецке шиншилла укусила трехлетнюю девочку на передвижной выставке

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В Липецке шиншилла укусила трехлетнюю девочку на передвижной выставке

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Прокуратура провела проверку по факту причинения вреда здоровью ребенка на передвижной выставке животных «Пушистики», пишет Город 48.

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Инцидент произошел в аре этого года в ТРЦ «Армада. Сотрудник выставки предложил трехлетней девочке покормить шиншиллу. Ребенок согласился, однако животное укусило малышку.

При этом на клетках отсутствовала информация о правилах посещения выставки. Пострадавшей назначили медикаментозное лечение.

Прокурор потребовал взыскать с организатора выставки 20 тысяч рублей в качестве морального вреда.

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