В Липецке шиншилла укусила трехлетнюю девочку на передвижной выставке

Прокуратура провела проверку по факту причинения вреда здоровью ребенка на передвижной выставке животных «Пушистики», пишет Город 48.

- Реклама -

Инцидент произошел в аре этого года в ТРЦ «Армада. Сотрудник выставки предложил трехлетней девочке покормить шиншиллу. Ребенок согласился, однако животное укусило малышку.

При этом на клетках отсутствовала информация о правилах посещения выставки. Пострадавшей назначили медикаментозное лечение.

Прокурор потребовал взыскать с организатора выставки 20 тысяч рублей в качестве морального вреда.