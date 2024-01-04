В Липецке простились со следователем, погибшим при обстреле Белгорода

В храме преподобного Серафима Саровского в Липецке простились со следователем Михаилом Конопициным, погибшим при обстреле Белгорода, пишут «Новости Липецка».

Обстрел города со стороны ВСУ произошел 30 декабря. Лейтенанта юстиции находился в командировке и занимался расследованием украинских военных преступлений.

При этом он служил в ВС России в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. Конопицину было 27 лет. По факту его гибели возбуждено уголовное дело.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил предоставить семье следователя поддержку.