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Суббота, 25 декабря, 2021
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В Липецке пенсионерка-миллионер осталась без денег

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Полицейские задержали 30-летнюю жительницу Липецка, которую подозревают в мошенничестве, пишет Город 48.

По предварительной версии, 77-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником социальной организации.

Злоумышленница рассказала жертве о «реформе денежных купюр». В итоге она склонила пожилую женщину к передаче всех ее денег для замены. Мошенница получила от пенсионерки 1,2 миллиона рублей.

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Возбуждено уголовное дело. Полицейские также проверяют причастность женщины аналогичным преступлениям.

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