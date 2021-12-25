В Липецке пенсионерка-миллионер осталась без денег

Полицейские задержали 30-летнюю жительницу Липецка, которую подозревают в мошенничестве, пишет Город 48.
По предварительной версии, 77-летней пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником социальной организации.
Злоумышленница рассказала жертве о «реформе денежных купюр». В итоге она склонила пожилую женщину к передаче всех ее денег для замены. Мошенница получила от пенсионерки 1,2 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские также проверяют причастность женщины аналогичным преступлениям.