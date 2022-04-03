В Липецке обворожительная девушка ограбила парня на первом свидании

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Липецка, которую обвиняют в ограблении молодого человека, пишет Липецк медиа.

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Сообщается, что 29-летний мужчина познакомился с обворожительной девушкой и решился пригласить ее домой на первое свидание. Она пришла в гости, однако потерпевший практически не помнит.

По его словам, он выпил пиво и почувствовал непреодолимое желание уснуть. После пробуждения он обнаружил, злоумышленника украла его телефон, кошелек, документы, рюкзак, ноутбук и скрылась с места случившегося.

Полицейские поймали воровку. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы.