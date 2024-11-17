В Липецке мужчина жестоко избил двух девушек из-за шаурмы

Житель Липецка жестоко избил двух девушек из-за шаурмы, одна из пострадавших сняла нападение на видео, пишет «Город 48».
Конфликт произошел рано утром в субботу возле точки быстрого питания на улице Первомайской. Одна из девушек рассказала, что они с подругой сделали заказ, за ними подошла компания из трех молодых людей.
Вскоре она начали спорить, кто раньше подошел к прилавку, парни стали оскорблять липчанок. В итоге девушки получили заказ и пошли дальше по своим делам. Один из мужчин кинулся следом и плюнул в даму. Девушка плюнула в ответ, после чего молодой человек кинулся избивать жертв.
При этом приятели нападавшего никак не вмешивалась в происходящее и не пытались помочь потерпевшим.