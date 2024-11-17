Воскресенье, 17 ноября, 2024
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В Липецке мужчина жестоко избил двух девушек из-за шаурмы

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Житель Липецка жестоко избил двух девушек из-за шаурмы, одна из пострадавших сняла нападение на видео, пишет «Город 48».

Конфликт произошел рано утром в субботу возле точки быстрого питания на улице Первомайской. Одна из девушек рассказала, что они с подругой сделали заказ, за ними подошла компания из трех молодых людей.

Вскоре она начали спорить, кто раньше подошел к прилавку, парни стали оскорблять липчанок. В итоге девушки получили заказ и пошли дальше по своим делам. Один из мужчин кинулся следом и плюнул в даму. Девушка плюнула в ответ, после чего молодой человек кинулся избивать жертв.

«В результате у обеих пострадавших содраны колени, вырваны клоки волос и ногти. И это не считая порванных курток, разбитых часов. Одна девушка даже теряла создание, когда ударилась головой об асфальт», – говорится в публикации.

При этом приятели нападавшего никак не вмешивалась в происходящее и не пытались помочь потерпевшим.

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