В Липецке мужчина ограбил 100-летнего ветерана ВОВ

В Липецке задержан мужчина, ограбивший ветерана Великой Отечественной войны, которому в этом году исполнилось 100 лет. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, задержанный постучался в квартиру пенсионера и предложил купить мёд. Получив отказ, злоумышленник толкнул хозяина, забрал наручные часы и 1,5 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. В отношении ранее судимого жителя Липецка возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 161 УК РФ.