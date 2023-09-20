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В Липецке мэрия спаслась от последствий неудачной сделки

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Завершилась длившаяся 6 лет судебная тяжба по иску конкурсного управляющего обанкротившегося Липецкого областного банка к мэрии Липецка, сообщает портал GOROD48.

Об окончании разбирательства рассказала в горсовете исполняющий обязанности начальника управления имущественных и земельных отношений администрации Липецка Ольга Ковалева.

Иск конкурсный управляющий подал в 2016 году. Он просил суд передать находившиеся в залоге 16 объектов недвижимости. Здания администрация Липецка передала в залог ООО «КДС-Липецк» под заем на строительство в промзоне на улице Ковалева завода по производству технической керамики. По ценам 2010 года стоимость объектов оценивалась в 126 млн рублей.

Завод не построили, предприятие осталось должно банку 50 млн рублей.

Проведено 3 судебных процесса, мэрия доказывала, что компания оказалась недобросовестным заёмщиком.

По словам Ковалёвой, после случая с «КДС-Липецк» объекты муниципальной собственности в залог коммерсантам не передавались.

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