В Липецке арестовали 49-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве 55-летнего мужа на глазах 8-летней дочери, пишет «Город 48».

Инцидент произошел вечером 5 января в квартире на улице Левобережной. По версии следствия, ссора возникла на почве ревности. В гости к семье пришла 43-летняя знакомая. Злоумышленница приревновала ее к супругу.

Когда гостья ушла, начался скандал. Пьяная жена схватила нож и ударила им потерпевшего в бок. Ему удалось вытащить из тела холодное оружие и выбросить его в окно на улицу. Тогда подозреваемая взяла еще один кухонный нож и стала беспорядочно наносить удары. На теле мужчины нашли не менее 29 порезов.

«Мама дубасит папу ножом», – сказала близким родственникам по телефону их дочь, на глазах которой происходила кровавая разборка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».