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Воскресенье, 30 апреля, 2023

В Лилле водителям будут доплачивать за отказ от автомобиля

Изображение от rawpixel.com на Freepik
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Во французском Лилле водителям будут доплачивать за отказ от авто. Жители города получат за каждую несостоявшуюся поездку в часы пик 2 евро. Отказаться от своих машин для получения бонуса нужно будет с 7 до 9 часов и с 16:30 до 18:30 часов.

Стартует эксперимент в сентябре с участием 5 тысяч добровольцев. Следить за ними будут по дорожным камерам и приложением с GPS.

Власти Лилля ожидают снижения трафика на 6%. Об этом пишет в телеграм канале автоюрист Александр Шумский.

Ранее такой эксперимент проводили в Роттердаме, там поток автомобилей сократился на 17%.

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