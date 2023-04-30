В Лилле водителям будут доплачивать за отказ от автомобиля

Во французском Лилле водителям будут доплачивать за отказ от авто. Жители города получат за каждую несостоявшуюся поездку в часы пик 2 евро. Отказаться от своих машин для получения бонуса нужно будет с 7 до 9 часов и с 16:30 до 18:30 часов.

Стартует эксперимент в сентябре с участием 5 тысяч добровольцев. Следить за ними будут по дорожным камерам и приложением с GPS.

Власти Лилля ожидают снижения трафика на 6%. Об этом пишет в телеграм канале автоюрист Александр Шумский.

Ранее такой эксперимент проводили в Роттердаме, там поток автомобилей сократился на 17%.