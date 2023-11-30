В ликвидации последствий непогоды на трассах в 2 регионах ЦФО задействовали 79 единиц техники

Для обеспечения безопасного проезда минувшей ночью во время снегопада на подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград трассах в Рязанской области участвовало 17 единиц дорожной техники, в Тамбовской — 62. Движение обеспечено в штатном режиме.

Техника проводила очистку от снега и обработку проезжей части противогололедным составом, для чего израсходовано более 2700 тонн пескосляной смести и чистых хлоридов: в Рязанской области — 800 тонн, в Тамбовской — 1921 тонна.

Согласно данным Гидрометцентра и спутниковых метеосистем, установленных вдоль сети федеральных автодорог, в ближайшие сутки на территории регионов сохранится вероятность снегопада, местами с дождем, при колебаниях температуры воздуха от минусовых до плюсовых отметок и обратно.

Дорожные предприятия продолжают круглосуточное дежурство на трассах регионов. Количество специализированных дорожных машин регулируется согласно дорожной обстановке. Дежурство ведется в круглосуточном режиме. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 710432.

В ведении ФКУ Упрдор Москва-Волгоград находятся 2493 км федеральных автодорог в 5 регионах Российской Федерации. В том числе 237,470 км — в Рязанской, 636,638 км — в Тамбовской областях.