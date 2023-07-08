В Лесном хотят построить новый детский сад

В посёлке Лесной хотят построить новый детский сад. О таких планах рассказал во время своей рабочей поездки в Шиловский район вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
Бранов также добавил: Лесной имеет статус моногорода, поэтому там необходимо создавать современную социальную инфраструктуру.
В посёлке уже отремонтировали все дороги. В этом году приведут в порядок дворы. Продолжается строительство детского парка, а к 1 августа благоустроят территорию средней школы, где проводился капремонт в прошлом году.