Суббота, 8 июля, 2023
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В Лесном хотят построить новый детский сад

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Image by Freepik

В посёлке Лесной хотят построить новый детский сад. О таких планах рассказал во время своей рабочей поездки в Шиловский район вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

– Договорились подготовить заявку в федеральный центр, чтобы решить вопрос о строительстве нового детского сада. Детально проговорили с коллегами наши совместные действия в этом направлении», — сообщил он.

Бранов также добавил: Лесной имеет статус моногорода, поэтому там необходимо создавать современную социальную инфраструктуру.

В посёлке уже отремонтировали все дороги. В этом году приведут в порядок дворы. Продолжается строительство детского парка, а к 1 августа благоустроят территорию средней школы, где проводился капремонт в прошлом году.

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