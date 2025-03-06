В лесах Рязанской области усилят авиапатруль

В связи с аномальными погодными условиями в Рязанской области будет усилено авиапатрулирование. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Из-за аномально теплой зимы пожароопасный сезон в 2025 году начнется раньше обычного минимум на 2 недели.

«Мы отслеживаем динамику подготовки регионов в еженедельном формате, в ближайшее время приступим к выездным проверкам. Прошу регионы центральной России отнестись к этому серьезно, необходимо максимально сосредоточиться на подготовке к пожароопасному сезону», – сказал глава Рослесхоза Иван Советников.

Отмечается, что в этом пожароопасном сезоне все регионы страны должны незамедлительно информировать ФДС Рослесхоза о лесных пожарах, молниеносно реагировать на них, проверять площадь пожаров с использованием технологий ДЗЗ. Также нужно своевременно вводить режимы ЧС в лесах и регулярно проводить мониторинг лесопожарной ситуации.

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Как сообщил министр природопользования Рязанской области Александр Новиков, на данный момент утверждены планы тушения пожаров в 19 лесничествах, согласован и направлен в Рослесхоз сводный план тушения пожаров.

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Особое внимание уделяется готовности техники и оборудования. Мониторинг обстановки ведётся с использованием 35 видеокамер, космос-мониторинга и беспилотников. Проработаны вопросы межведомственного взаимодействия. Муниципалитетам даны необходимые рекомендации.

Напомним, в Рязанской области пожароопасный сезон начнется 15 марта 2025 года.